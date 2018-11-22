Путин выразил соболезнования родным главы ГРУ

Начальник ГРУ Игорь Коробов Минобороны России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким умершего главы ГРУ Игоря Коробова, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, у них был постоянный диалог как у главнокомандующего и руководителя одной из спецслужб, и, конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам», — сказал Песков.

Он добавил, что за комментариями о причинах смерти Коробова следует обращаться в оборонное ведомство.