Путин выразил соболезнования родным главы ГРУ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким умершего главы ГРУ Игоря Коробова, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, у них был постоянный диалог как у главнокомандующего и руководителя одной из спецслужб, и, конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам», — сказал Песков.

Он добавил, что за комментариями о причинах смерти Коробова следует обращаться в оборонное ведомство.