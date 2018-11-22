Путин выразил соболезнования родным главы ГРУ
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким умершего главы ГРУ Игоря Коробова, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Естественно, у них был постоянный диалог как у главнокомандующего и руководителя одной из спецслужб, и, конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам», — сказал Песков.
Он добавил, что за комментариями о причинах смерти Коробова следует обращаться в оборонное ведомство.