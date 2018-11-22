США призвали ЕС формировать армию в «полном согласии» с НАТО

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Посол США в Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондленд заявил, что Европе следует создавать армию в «полном согласии» с Североатлантическим альянсом (НАТО). Слова посла передает РИА «Новости».

Сондленд рассказал, что создание общеевропейской армии, к формированию которой ранее призвал президент Франции Эммануэль Макрон, является «очень чувствительным вопросом» для США. Он напомнил, что американские власти регулярно убеждают «типичного избирателя» в Соединенных Штатах, что траты на НАТО необходимы США.

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«Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО», — подчеркнул дипломат.

Ранее Сондленд высказался о «сговоре» США и России.