В НАТО призвали «агрессивную» Россию к диалогу по ДРСМД

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Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Роуз Гетемюллер заявила, что странам-членам альянса следует сплотиться для противостояния «увеличивающейся агрессии России». Слова заместителя передает телеканал CTV.

Гетемюллер отметила, что российская армия проводит «обширное расширение и модернизацию», что вызывает беспокойство у альянса. Она подчеркнула, что опасения также вызывает российское ядерное оружие и в частности ракета средней дальности, которая «подрывает» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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«Сейчас время для диалога, но также для действий России, чтобы развеять наше очень серьезное беспокойство», — сказала Гетемюллер.

Также она заметила, что странам-членам НАТО следует говорить «на одном языке» и «с позиции силы», чтобы противостоять «российской агрессии».

Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД.