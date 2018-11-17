В Аргентине объявят траур по погибшим на подлодке «Сан-Хуан»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/390/10991390/sub-pic905-895x505-71309.jpg">

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что в ближайшее время будет объявлен национальный траур по погибшим на подводной лодке «Сан-Хуан», передает El Diario.

На пресс-конференции он подтвердил, что пропавшая аргентинская подлодка «Сан-Хуан» была обнаружена со следами взрыва.

Реклама

Присутствующие на выступлении родственники погибших заявили, что теперь «им будет спокойнее жить».

Подлодка, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. Судно так и не было обнаружено. По данным следствия, на борту подлодки произошел взрыв мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте.