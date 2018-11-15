Министр обороны Дании назвал действия России угрозой безопасности

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Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен назвал агрессивное поведение России угрозой для безопасности страны, передает ТАСС.

«Угрозы для Дании являются очень сложными и, на мой взгляд, самыми непредсказуемыми после окончания холодной войны. Это связано не только с агрессивным поведением России, массовыми кибератаками, нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но также с устойчивой террористической угрозой в отношении Европы и Дании», — сказал Фредериксен.

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Министр сделал соответствующее заявление в связи с публикацией новой правительственной стратегии внешней политики и политики безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы.