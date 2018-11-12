Источник: США продолжат консультироваться с Россией по выходу из ДРСМД
Источник в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать с Россией и Европой свои действия по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы будем продолжать консультироваться и тесно координировать свои действия с нашими союзниками в Европе и Азии», — сказал источник.
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При этом он подчеркнул, что американская сторона продолжит «дискуссии» с Россией по этому вопросу и «со временем» направит ей уведомление о выходе из соглашения.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).