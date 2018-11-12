National Interest: Индия купила С-400 из-за геополитических и экономических интересов

Индия и Россия в октябре заключили сделку по поставкам российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» на сумму $5,43 млрд, которая стала первой крупнейшей сделкой по продаже оружия в рублевом эквиваленте после распада СССР, пишет The National Interest.

В частности, в результате сделки, анонсированной 6 октября, по покупке пяти ЗРК С-400, Индия станет вторым после Китая государством, решившим закупить системы «Триумф» вопреки угрозе санкций со стороны США, отмечается в материале. Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соответствующий контракт.

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Издание отмечает, что в своем решении Индия руководствуется рядом экономических и стратегических соображений. Первый фактор состоит в том, что на вооружении Индии стоит часть советской техники, поэтому российскую военную технику «легче и дешевле» интегрировать в инфраструктуру вооруженных сил Индии, пишет журнал. В геополитическом плане Нью-Дели стремится сдержать надвигающуюся угрозу войны на два фронта против Пакистана и Китая, говорится в материале.

Российские ЗРК С-400 считаются мощным противовоздушным средством обороны даже против самолетов-невидимок пятого поколения, таких как американские истребители F-35, отмечает издание.

Отмечается, что решение о покупке Индией С-400 в Вашингтоне приняли с неодобрением, пригрозив введением санкций на фоне эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Россией. В течение нескольких месяцев, предшествовавших сделке, США предупредили Индию, что покупка российского оружия может попасть под санкции в рамках CAATSA «Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций». Однако на данный момент Вашингтон не объявлял о введении каких-либо мер в отношении Нью-Дели, заключает журнал.