Премьер Финляндии допустил «вмешательство России» в работу GPS

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что власти страны не исключают «причастности России» к сбоям в работе GPS на учениях НАТО. Об этом сообщает Yle.

По его словам, Финляндия проводит расследование данного инцидента.

Он также добавил, что у России «есть средства» для организации сбоев в работе GPS.

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Сипиля подчеркнул, что этот инцидент является «посланием» участникам учений НАТО.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали учения НАТО «посмешищем» для России.