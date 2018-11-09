NI: Россия вынесла ценные уроки из сирийского конфликта

Война в Сирии стала ценным опытом для российских военных, которая помогла выявить недостатки армии, пишет The National Interest.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что страна выполнила свою миссию в Сирии и приказал начать вывод войск. Тем не менее, эта история, которая напоминает опыт США в Афганистане и Ираке, вряд ли закончится быстро — похоже, Россия намерена сохранить военное присутствие в Сирии в ближайшем будущем, говорится в материале. Эта тема стала предметом дискуссии в вашингтонском Центре национальных интересов.

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Как отметил его директор Пол Сандерс, достичь стабильной политической жизни в Сирии будет крайне сложно для Москвы, Тегерана и Анкары без существенной внешней финансовой помощи на восстановление страны. По его словам, западные государства вряд ли окажут помощь режиму президенту САР Башару Асада, и лишь немногие будут готовы взять на себя финансовую ответственность. Именно поэтому, США могут владеть большим количеством рычагов влияния на политическое будущее Сирии, чем зачастую предполагается, заметил Сандерс.

Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман отметил, что сирийская война для российский солдат стала ценным опытом боевых действий. Почти две трети тактических авиационных средств России прошли ротацию на театре боевых действий в Сирии, говорится в материале. По его словам, именно это и остается главной причиной того, что российские военные хотят продолжить операции в регионе.