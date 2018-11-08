В Норвегии семь человек пострадали в результате столкновения фрегата и танкера

В результате столкновения фрегата «Хельге Ингстад» и танкера «Сола ТС» у берегов Норвегии в районе Хордаланна пострадали семь человек, передает РИА «Новости».

По словам представителя спасательного центра Эрика Ваале, фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу со 137 людьми на борту. Он отметил, что удалось эвакуировать 127 человек. Ваале добавил, что на борту остаются еще 10 человек, чтобы удерживать контроль над кораблем.

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Также сообщается, что на борту танкера находится 23 человека, их жизни ничего не угрожает.

На месте инцидента в данный момент идет масштабная спасательная операция.

Ранее сообщалось, что у берегов Китая столкнулись грузовое и пассажирское суда.