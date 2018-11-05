Фрегат «Адмирал Макаров» отправился из Севастополя в Средиземное море

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев заявил, что российский фрегат «Адмирал Макаров» присоединится к ВМФ в Средиземном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что корабль покинул Севастополь 5 ноября. Этому предшествовали учения экипажа.

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По словам Рулева, члены команды корабля отработали поражение условного противника при помощи ракетного комплекса «Калибр-НК», осуществили артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям, а также тренировались плавать и выполнять маневры в районах интенсивного судоходства.

Ранее официальный представитель блока НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия направила в Средиземное море «значительные военно-морские силы».