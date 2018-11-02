Путин предложил вернуть ГРУ

Президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке прежнее название — Главное разведывательное управление (ГРУ), передает РИА «Новости».

В настоящее время российская военная разведка официально называется «главным управлением Генштаба Вооруженных сил России».

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Президент поинтересовался причинами исчезновения слова «разведывательное» из названия ведомства и предложил вернуть его.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — заявил Путин.

Данное заявление президент сделал в ходе выступления перед служащими и ветеранами отечественной военной разведки, посвященном предстоящему столетнему юбилею ведомства.

Ранее в ЦИК предложили переименовать избирательные урны и ящики.