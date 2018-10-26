Коалиция отреагировала на обвинения в нападении на авиабазу в Сирии

Представитель коалиции во главе с США Шон Райан отверг обвинения в причастности к нападению на авиабазу Хмеймим в Сирии с применением дронов, передает РИА «Новости».

В четверг, 25 октября, в Минобороны России заявили, что беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, велось с самолета-разведчика США Poseidon 8.

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«Любые предположения, что США или силы коалиции играли роль в нападении на российскую базу, не имеют фактического обоснования и в высшей степени безответственны», — сказал Райан.

Ранее сообщалось, сто президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить роль США в атаке дронов на Хмеймим.