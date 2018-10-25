Минобороны: атаку дронов на Хмеймим координировали с самолета США

Управление беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, велось с самолета-разведчика США Poseidon 8. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, передает ТАСС.

По его словам, когда дроны столкнулись с системой радиоэлектронного подавления на базе, они перешли в режим ручного управления, которое велось с американского самолета.

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«Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение 8 часов», — рассказал Фомин.

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