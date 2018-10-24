Путин предупредил о новой гонке вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что отмена договоров в сфере ограничения использования вооружений приведет к началу новой гонки в этой области. Об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает РИА «Новости».

Российский президент таким образом прокомментировал намерения США выйти договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). 20 октября президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении этого договора.

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Путин отметил, что уже ликвидирован договор по ограничению систем противоракетной обороны, а судьба СНВ-III по ограничению наступательных стратегических вооружений остается неясной.

«Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной — не остается ничего, кроме гонки вооружений», — заключил российский президент.

Ранее Трамп призвал Китай присоединить к ДРСМД.