Российский военный эксперт нашел «гарантированный способ уничтожения США»

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков считает, что Соединенные Штаты можно «гарантированно уничтожить», если нанести удар ядерными ракетами по опасным по геофизическим условиям зонам на территории страны. Свое мнение он вырази в статье для «Военно-промышленного курьера».

Сивков выразил мнение, что России не следует соревноваться с США по количеству ядерного оружия. Вместо этого, считает эксперт, российским военным следует создать ядерные заряды калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте.

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«Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США», — написал эксперт.

Среди таких зон Сивков назвал Йеллоустоунский супервулкан, а также разломы тихоокеанского побережья. Эксперт утверждает, что если нанести по ним ядерные удары, то это «гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту».

Он заключил, что наличие у России подобных вооружений «снова сделает масштабную ядерную войну иррациональной» и заставит мировых лидеров сесть за стол переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что в случае ядерного удара россияне умрут «как мученики».