Сенатор США пригрозил Эр-Рияду запретом поставок оружия

Американский сенатор Рэнд Пол заявил о готовности добиваться прекращения поставок оружия в Саудовскую Аравию из США. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, он готов пойти на данный шаг, если выяснится, что Эр-Рияд причастен к исчезновению оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Он также добавил, что не согласен с президентом США Дональдом Трампом в вопросе снабжения Саудовской Аравии американским оружием.

Однако, Пол подчеркнул, что ситуация вокруг пропавшего журналиста может изменить мнение Трампа.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Саудовской Аравии обеспечить тщательное расследование исчезновения Хашкаджи.