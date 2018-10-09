МВД Украины сообщило, есть ли пострадавшие при взрыве на военном складе

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что данных о пострадавших при взрыве на военном складе под Черниговом пока нет, передает РИА «Новости».

По его словам, проводится эвакуация людей.

«Сейчас развернут оперативный штаб. Подразделения ГСЧС и Национальной гвардии продолжают работу по эвакуации населения… Информации о пострадавших нет «, — цитирует Ярового пресс-служба МВД во вторник.

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При этом в ведомстве уточнили, что в готовность приведены медицинские самолет и вертолет, а также два самолета АН-32П.

Ранее в Черниговской области Украины в радиусе 20 километров закрыли воздушное пространство в связи со взрывом на военном складе.