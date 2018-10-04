Пентагон назвал «безответственной» поставку С-300 в Сирию
Передача Россией зенитных ракетных комплексов С-300 Сирии является безответственным поступком, уверены в Пентагоне. Сообщение ведомства цитирует журналист CNN Райан Браун.
«Поставка средств противовоздушной обороны сирийскому режиму — это попросту безответственно», — заявили в оборонном ведомстве США.
Реклама
В Пентагоне считают, что передача С-300 предоставить дополнительное прикрытие для «гнусной» деятельности партнеров России — Ирана и Сирии.
Ранее Минобороны России опубликовало видео выгрузки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии.