Путин прокомментировал присутствие войск США в САР

Президент России Владимир Путин заявил, что США необходимо получить мандат ООН или разрешение правительства Сирии на присутствие своих вооруженных сил на территории САР, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал на форуме «Российская энергетическая неделя».

Реклама

«Международное право другого, третьего способа, присутствия одной страны на территории другой не предусматривает», — подчеркнул Путин.

По его словам, для исправления ситуации существует лишь два способа.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что возглавляемая США коалиция в Сирии оказывала прямую военную поддержку боевикам террористических организаций в Сирии.