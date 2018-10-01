Эксперт оценил результаты присутствия США в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что военное присутствие США в стране только усугубило ситуацию в регионе. Об этом сообщает RT.

По его словам, Штаты больше не будут руководить урегулированием ситуации в регионе, так как они потеряли «моральное и политическое право на это».

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«Вывод напрашивается сам собой. Ничего хорошего это (военное присутствие США — «Газета.Ru») не принесло, а возродило угрозу, причем угрозу в первую очередь не Соединенным Штатам, а странам региона», — отметил Кабулов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что новейшие истребители США F-35B нанесли первый удар в Афганистане.