Порошенко подтвердил намерение Украины купить американские системы ПВО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти намерены купить американские комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Порошенко объяснил это намерение тем, что приобретенные системы ПВО помогут предотвратить угрозу «массированной атаки России с применением авиации». Также он подчеркнул, что новое вооружение обеспечит безопасность в регионе.

Ранее украинский посол на территории Соединенных Штатов Валерий Чалый заявил, что Киев обратился к Вашингтону по поводу приобретения американских ПВО. Отмечалось, что украинской стороне нужны по меньшей мере три подобных комплекса, при этом стоимость одного достигает примерно $750 млн.