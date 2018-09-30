Глава сирийского МИДа оценил решение России о поставке С-300 в Сирию

Глава сирийского МИДа Валид Муаллем полагает, что решение России о поставке зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию оказалось своевременным шагом, передает RT.

Муаллем заявил, что высоко оценивает решение российского лидера Владимира Путина начать поставку российских ЗРК в Сирию.

Реклама

«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия», — сказал Муаллем.

Он также подчеркнул, что С-300 — оборонительная, а не наступательная система, а потому она подходит для защиты воздушного пространства Сирии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сирии пошутил про российские С-400.