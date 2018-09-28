Путин подписал указ об осеннем призыве

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому осенью призовут 132,5 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале правой информации.

Отмечается, что призыву не будут подлежать находящиеся в запасе.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в России суд впервые оправдал призывника из Ростовской области Константина Титова, не явившегося к месту прохождения гражданской альтернативной службы.