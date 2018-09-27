Глава МИД Британии оценил вероятность войны с Россией

Британский министр иностранных дел Джереми Хант в эфире телеканала Sky News оценил возможность начала военного конфликта между Россией и Великобританией.

Хант заявил, что Россия «осталась безнаказанной» после отравления Александра Литвиненко (британские власти обвиняют в убийстве российские спецслужбы, официальная Москва отвергает причастность к покушению. — «Газета.Ru»). Министр также подчеркнул, что мир не будет «комфортным местом» для России, если она продолжит действовать так же.

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«Очевидно, [действия России] влияют на отношения между двумя странами, но я не думаю, что есть возможность войны или чего-то такого», — отметил Хант.

Глава британского МИДа заключил, что если российский президент Владимир Путин хочет, чтобы Россию «уважали», то он ведет неправильную политику.

Ранее Хант рассказал о «жестком» разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.