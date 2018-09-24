СМИ сообщили о возможной переброске С-300 в Сирию

Россия может перебросить в Сирию систему ПВО С-300 как ответ на крушение самолета Ил-20 по вине Израиля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам источника, локация С-300 в Сирии станет «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов».

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«Де-факто воздушное пространство Сирии будет прикрыто не только устаревшими системами ПВО, но и весьма эффективной модификацией «трехсотки»», — сказал источник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу пообещал Израилю ответить на сбитый Ил-20. Президент России Владимир Путин указал на «цепь трагических случайных обстоятельств» в крушении Ил-20. При этом он пообещал, что после инцидента с самолетом Россия обеспечит дополнительную безопасность российским военным в Сирии. Он подчеркнул, что «это будут такие шаги, которые заметят все».