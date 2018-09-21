Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе

Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие военные вместо со своими коллегами из России определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, передает РИА «Новости».

«В Минобороны Турции 19-21 сентября прошла встреча с российской делегацией по основным вопросам, касающимся реализации сочинских договоренностей. На совещании были определены границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, принимая во внимание географическую структуру и расположение населенных пунктов», — сказали в минобороны Турции.

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В ведомстве также отметили, что реализация достигнутых договоренностей продолжается в запланированном режиме.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным приветствовала договоренности лидеров России и Турции по урегулированию конфликта в Идлибе.