Порошенко заявил об успешном испытании реактивных снарядов «Оскол»

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере заявил, что украинские реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний. Также он опубликовал видео пусков.

По словам украинского лидера, снаряды могут развивать сверхзвуковую скорость полета и предназначены для вооружения вертолетов, самолетов и наземных платформ. Порошенко также рассказал, что они способны уничтожать бронетехнику и укрепления противника.

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В концерне «Укроборонпром» отметили, что испытанием снарядов занимался летный состав ВВС Украины с применением фронтовых бомбардировщиков Су-24М. На испытаниях присутствовал заказчик «Осколов».

Ранее Порошенко опубликовал в своем фейсбуке «драйвовое» видео стрельб украинских танкистов.