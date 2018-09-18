Официальный представитель Следственного комитета (СК) России заявила, что по факту крушения российского самолета Ил-20 в Сирии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении ведомства уточняется, что СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 над Средиземным морем.

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«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны России работают следователи и криминалисты СК России», — заявила Петренко.

Также отмечается, что в данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что самолет Ил-20 попал под огонь сирийских военных из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей по предотвращению опасных инцидентов.