США выясняют достоверность слов Путина о новейшем оружии России

Замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты проверяют достоверность слов российского президента Владимира Путина о новейшем оружии России. Слова президента передает РИА «Новости».

Такое заявление Томпсон сделал во время выступления перед комитетом по международным делам сената США.

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«Мы работаем с нашими ведомствами, партнерами и союзниками, чтобы подтвердить, верна ли данная информация», — сказала Томпсон.

Путин в мартовском послании Федеральному собранию раскрыл подробности о новейших образцах российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. В частности, он рассказал о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, авиационном комплексе «Кинжал», а также лазерном и гиперзвуковом оружии.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен увеличить на четверть число эскадрилий ВВС США.