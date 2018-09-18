Путин обвинил Израиль в крушении Ил-20

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что самолет Ил-20 попал под огонь сирийских военных из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей по предотвращению опасных инцидентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин подчеркнул, что военные операции Израиля нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР).

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«В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО», — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин призвал Нетаньяху не допускать подобных ситуаций в будущем.

Ранее канцелярия израильского премьера рассказала о разговоре Путина и Нетаньяху о сбитом Ил-20.