В МИД России назвали безответственными действия ВВС Израиля

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил заместителю посла Израиля в России Керен Коэн-Гат, что Москва считает безответственными действия израильских ВВС, поставившие под удар ПВО российский Ил-20, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Россия примет все необходимые меры для исключения угрозы жизни и безопасности российских военных в Сирии.

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«В ходе беседы заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолет Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что инцидент с российским самолетом Ил-20 в Сирии похож на «цепь трагических случайных обстоятельств».