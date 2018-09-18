Путин поговорил с Нетаньяху о сбитом в Сирии Ил-20

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что странам необходимо продолжать координацию по военным действиям в Сирии, несмотря на крушение самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера Израиля.

Отмечается, что Нетаньяху подчеркнул важность координации в сфере безопасности между странами.

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«За последние три года [военная координация] предотвратила множество потерь с обеих сторон», — отметили в канцелярии израильского премьера.

Также премьер добавил, что израильская сторона готова передать России всю информацию, которая необходима для расследования инцидента. Также он предложил направить в Москву командующего израильскими ВВС.

Ранее сообщалось, что в Кремле допустили разговор Путина и Нетаньяху в течение дня.