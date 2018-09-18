Минобороны России пообещало Израилю ответить на сбитый Ил-20

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона уведомила израильских коллег об ответе на сбитый в Сирии Ил-20. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Шойгу уведомил об этом в том числе главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана.

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«Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности, я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги», — сказал Шойгу во время коллегии российского Минобороны.

Министр не уточнил, в чем может заключаться такой ответ.

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Ранее президент России Владимир Путин указал на «цепь трагических случайных обстоятельств» в крушении Ил-20. При этом он пообещал, что после инцидента с самолетом Россия обеспечит дополнительную безопасность российским военным в Сирии. Он подчеркнул, что «это будут такие шаги, которые заметят все».