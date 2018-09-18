Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 с атакой на самолет в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в результате крушения российского самолета Ил-20 в Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В то же время Путин призвал не сравнивать эту ситуацию с инцидентом, когда российский самолет был сбит турецкими силами.

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«Это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что инцидент с российским самолетом Ил-20 похож на «цепь трагических случайных обстоятельств». Российский лидер также отметил, что в трагедии «необходимо разобраться».

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Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.