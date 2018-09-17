Эрдоган заявил о согласии с Путиным по идлибскому вопросу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция будут прилагать все усилия для ликвидации террористов в сирийской провинции Идлиб, передает РИА «Новости».

По его словам, в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным лидеры стран пришли к согласию о необходимости решить идлибский вопрос.

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«Территории, которые находятся под контролем сирийской оппозиции, необходимо демилитаризировать», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что стороны приложат все усилия для урегулирования в Сирии.

«Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там, но вместе с тем совместно с Россией мы будем обеспечивать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этих территорий», — добавил Эрдоган.

17 сентября в Сочи состоялась встреча лидеров России и Турции, по результатам которой стороны подписали меморандум.

Также сообщалось, что Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе.