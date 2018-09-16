Фрегат Черноморского флота зашел в порт Греции

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв заявил, что фрегат «Адмирал Эссен» зашел с визитом в порт острова Порос в Греции. Слова капитана передает РИА «Новости».

Рулёв отметил, что «Адмирал Эссен» совершил «деловой заход» в порт на острове Порос.

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«Визит российского корабля на остров Порос приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений», — сказал Рулёв.

Представитель Черноморского флота уточнил, что в честь установления дипотоношений между странами запланировано возложение венков к памятной мемориальной доске на резиденции первого правителя Греции. Также личный состав примет участие в культурной программе с посещением достопримечательностей острова.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» совершают переход в Средиземное море.