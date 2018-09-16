СМИ сообщили о «серьезном ударе» Украины по Донбассу

В субботу, 15 сентября, украинские Объединенные силы ликвидировали пятерых бойцов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что в течение суток ситуация в регионе «полностью контролировалась» ООС.

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«Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями», — сообщили украинские военные.

Отмечается, что вооруженные силы ДНР производили обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

По данным украинской военной разведки, пять военнослужащих ДНР были убиты, еще один получил ранения.

В сообщении народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), которое передает РИА «Новости», в свою очередь заявили, что украинские силовики за сутки дважды нарушили перемирие. О потерях они не сообщили.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе.