Глава Минобороны Польши рассказал о шансах размещения в стране баз США

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что видит реальные шансы размещения в стране военных баз США на постоянной основе. Об этом он заявил по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне, сообщает TVN.

«Если бы не было шанса, все закончилось бы исключительно общими разговорами», — сказал он.

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Он отметил, что сам факт встречи рабочей группы говорит о существовании «конкретного, реального шанса» на присутствие войск.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал к тому, чтобы части армии США разместились в его стране на постоянной основе, сообщает RT.