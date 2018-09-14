Порошенко объявил о повышении зарплаты военным

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о запланированному увеличении зарплаты украинских военных, которое было заложено кабинетом министров страны в проект бюджета на 2019 год, передает РИА «Новости».

«Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в бюджете-2019, представленном сегодня кабмином», — говорится в тексте сообщения, распространенном администрацией главы государства.

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По его словам, зарплата военных будет увеличена как минимум на 30% с начала 2019 года.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история военно-морских сил страны насчитывает более тысячи лет.