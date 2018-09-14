Лавров опроверг информацию о наступлении сирийской армии на Идлиб

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что информация о наступлении армии Сирии на Идлиб недостоверна, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, в настоящее время сирийская армия и российские военные в регионе реагируют на вылазки, которые совершают боевики из зоны Идлиба.

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«То, что сейчас выдается за начало наступления сирийских войск при российской поддержке, является недобросовестным представлением фактов», — заявил Лавров.

Ранее заместитель официального представителя МИД Германии Мария Адебар рассказала, на каких условиях немецкая сторона будет участвовать в восстановлении Сирии.