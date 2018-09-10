Порошенко продлил осенний призыв

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ о сроках увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения призывов в 2018 году, передает «112 Украина» со ссылкой на подписанный главой государства документ, обнародованный его администрацией.

Указом Порошенко, в частности, вносятся изменения в ст. 2 указа от 15 февраля 2018 года, в соответствии с которыми, осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу продлят до декабря 2018 года, вместо ноября, как было указано в изначальной версии указа. Таким образом, срок призыва был увеличен с двух до трех месяцев.

Реклама

Внесенные в указ изменения вступают в силу со дня его обнародования, за исключением п. 2 ст. 1, вступившего в силу 1 сентября, который определяет сроки увольнения в запас.

Ранее сообщалось, что Порошенко показал «драйвовое» видео стрельб украинских танкистов.