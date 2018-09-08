Американские СМИ оценили новый российский миномет

Журнал The Drive назвал «тихой смертью» новый российский миномет 2Б25 «Галл».

По данным издания, миномет способен бесшумно поражать силы противника.

Как отмечается, бесшумность 2Б25 «Галл» обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике.

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При этом скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту.

По словам экспертов, 2Б25 способен «посеять страх» в рядах противника.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали новую российскую снайперскую винтовку МЦ-116М одной из самых смертоносных в мире.