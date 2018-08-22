НАТО отреагировало на слова Путина о действиях альянса у границ России

НАТО ответило на заявление российского президента Владимира Путина, который обратил внимание на действия альянса у границ России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО Оану Лунгеску.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, Путин заявил, что НАТО увеличивает количество техники и личного состава вблизи границ России. Он также отметил, что Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с альянсом, в то время как тот отвечает отказом.

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Лунгеску, в свою очередь, назвала действия НАТО в Восточной Европе «оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам» альянса.

«НАТО развернуло военный контингент в количестве 4 тыс. человек в восточной части альянса, чтобы сдерживать возможную агрессию. Этот военный контингент не может сравниться с силами, развернутыми Россией», — добавила она.

Представитель альянса также заявила, что НАТО не отказывается от обсуждения совместных полетов с Россией.