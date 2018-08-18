Порошенко запретил взыскивать долги с оборонных предприятий Украины в пользу России

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Россия и ее компании не могут взыскивать долги с предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

По имеющимся данным, президент Украины издал данный заперт, поскольку считает Россию одной из сторон конфликта в Донбассе. Согласно закону, участникам государственного концерна «Укроборонпром» запрещается «обеспечивать стабильное развитие» «государствам-агрессорам», а также «государствам-оккупантам».

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В частности, запрещается исполнять решения судов, в том числе иностранных, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором является российская компания или ее местное или зарубежное дочернее предприятие. От долгов освобождаются предприятия ОПК Украины, которые внесены в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Документ также предусматривает остановку уже открытых и запрет на открытие новых исков в пользу России, а также запрет на банкротство по заявлению российского юрлица.

Ранее сообщалось, что Порошенко определил стратегическую цель Украины.