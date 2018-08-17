WT: в США возмутились поставками реактивных двигателей из Украины в Китай

Эксперты США призывают американские власти оказать давление на Украину, которая поставляет в Китай реактивные двигатели собственного производства. Об этом пишет газета The Washington Times.

По данным издания, украинская компания «Мотор Сич» в 2016 году заключила с КНР контракт, согласно которому Украина поставит китайским партнерам 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму $380 млн. Отмечается, что в 2016-м Украина уже отправила в Китай 20 таких двигателей — на оборудованных ими самолетах китайцы намерены учить своих летчиков садиться на авианосцы, добавили в газете.

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Уильям Триплетт, бывший советник комитета сената США по международным отношениям, заявил, что украинские поставки помогают Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. По его словам, украинцы «берут деньги налогоплательщиков США, но при этом наносят удар в спину американскому флоту».

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер также подчеркнул, что Вашингтону следует надавить на Киев, чтобы поставки украинских реактивных двигателей в Китай прекратились.

Ранее глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, на что будут потрачены $250 млн военной помощи от США.