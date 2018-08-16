Глава Генштаба ВСУ рассказал, на что пойдут $250 млн военной помощи от США

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, на что будут потрачены $250 млн военной помощи от США, сообщает «Би-би-си».

«Эту помощь мы получим в следующем году. Мы имеем соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что американский сенат одобрил новый оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине $250 млн на укрепление обороноспособности.

Уточняется, что это решение одобрили 87 сенаторов, десять проголосовали против, еще трое воздержались.