Mirror: Британии нужно усилить присутствие в Арктике в противовес России

Великобритании следует усилить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять «российской агрессии», пишет британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на заявление депутатов британского парламента.

Комитет по обороне в палате общин заявил, что президент России Владимир Путин наращивает мощное военное присутствие вдоль Арктического побережья. Именно поэтому Британия должна расширить свое военное присутствие в Арктике, чтобы отразить российскую экспансию в регионе, предупреждают депутаты.

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В материале отмечается, что таяние ледников помогло сделать арктический регион более доступным для судов. В оборонном комитете предупредили, что Великобритания отстает в гонке с Россией.

Заявление комитета по обороне в палате общин происходит на фоне сокращения военных расходов Великобритании в течение нескольких лет, напоминает издание.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что риторика министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона носит «воинственный» характер.