Newsweek: в США задумались о роли страны в войне в Йемене

Американские законодатели обращают внимание, выражая обеспокоенность в отношении роли США в гражданском конфликте в Йемене, пишет издание Newsweek.

В материале отмечается. что законодатели США глубоко обеспокоены ролью Пентагона в гражданской войне в Йемене. С момента начала конфликта в 2015 году, чиновники предпринимали определенные шаги по прекращению или жесткому ограничению продаж оружия своим союзникам — Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) — лидерам арабской коалиции, которые борются с йеменскими повстанцами.

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По словам независимых экспертов, большая часть ущерба во время войны была нанесена авиаударами Саудовской Аравии и ОАЭ с использованием американских и британских военных самолетов и боеприпасов. Это привело к тому, что правозащитные группы обвинили Вашингтон и Лондон в соучастии в том, что происходит в Йемене.

Сенатор США от штата Нью-Джерси Боб Менендес, член комитета по международным отношениям, в конце июня заблокировал предложенную администрацией президента США Дональда Трампа инициативу по продаже Саудовской Аравии и ОАЭ управляемых авиационных бомб, так называемых «умных бомб», на сумму $ 2 млрд.

«Я обеспокоен тем, что наша политика содействует конфликту, который привел к худшему гуманитарному кризису в мире», — сказал сенатор.

Сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, председатель комитета от Республиканской партии, также выразил сомнения относительно стратегии США по оказанию помощи арабской коалиции, которая предполагает участие и в морской блокаде портов, контролируемых повстанцами.

Издание отмечает, что палата представителей и сенат США согласились включить обязательное положение в ежегодный законопроект по оборонной политике, который представляет конгрессу министр обороны США Джеймс Мэттис, с тем, чтобы впредь расследовать потенциальные «грубые нарушения международно признанных прав человека» со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ при использовании боевой техники США.

Отмечается, что за нарушение правил США перестанут предоставлять двум странам военную помощь.

Второе положение документа, который принял конгресс США 1 августа и направил на подписание президенту США, требует от Пентагона выяснить, причастны ли американцы к допросам в тюрьмах в Йемене, где практиковались пытки.