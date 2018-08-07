Росатом может помочь Китаю и Южной Корее в строительстве ядерного реактора

Предприятие госкорпорации «Росатом» АО «ОКБМ Африкантов» окажет техническую поддержку Китаю в изготовлении демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR-600, а также может помочь Южной Корее в строительстве ядерного реактора для морских судов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет «ОКБМ Африкантов» за 2017 год.

По данным отчета, Китай обратился к России с инициативой о сотрудничестве в сооружении демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600, в июне 2018 года в Пекине в рамках встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина было подписано соответствующее межправительственное соглашение.

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Также согласно документу, корейская сторона рассматривает возможность разработки концепции нового реактора мощностью около 150-200 МВт для морских судов на основе российской установки РИТМ-200. В случае направления корейской стороной официального запроса о сотрудничестве и его одобрения «Росатомом» компания выразила готовность к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш начали постройку второго блока АЭС «Руппур» с участием России.